"أحد أفضل اللاعبين بالعالم لكننا نستطيع الاستغناء عنه!".. رئيس الاتحاد الفرنسي يتناول استبعاد مبابي

تصريحات قوية من فيليب ديالو عن استبعاد مبابي من تشكيلة الديوك

حالة من التوتر تشوب محيط منتخب فرنسا، سواء فيما يتعلق بالمباراة التي يخوضها البلوز ضد إسرائيل والتي من المتوقع أن تكون متوترة للغاية خارج الملعب، أو فيما يتعلق باستبعاد قائد الفريق كيليان مبابي من تلك القائمة رغم جاهزيته.

وتناول رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، مسألة استبعاد مبابي من الفريق قائلًا: "أؤيد القرارات التي اتخذها المدرب (استبعاد مبابي)، إنها آتية كثمرة للمناقشات مع ديشان".

وأردف ديالو أن القرار تجاه مبابي "ليس عقوبة" وأنه "الانسجام الجيد سيؤدي إلى حفاظ المنتخب الفرنسي على أدائه" رغم الغيابات التي أبرزها بالطبع كيليان مبابي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف ديالو في تصريحاته التي نقلها موقع "فوت ميركاتو": "ما يهمني الآن هو أن يكتسب (مبابي) كامل إمكاناته ويضيفها للمنتخب الفرنسي، نحن محظوظون بامتلاك تشكيلة غنية بما يكفي للاستغناء مؤقتًا عن أحد أفضل اللاعبين في العالم".

لكن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أراد أيضًا الدفاع عن كيليان مبابي، مؤكدًا أنه يجب أن يظل قائدًا للبلوز وأنه أثبت بالفعل كل حبه للمنتخب الفرنسي، قائلًا: "ليس هناك الكثير من اللاعبين مثل كيليان مبابي على هذا الكوكب، الفريق الفرنسي يحتاج إلى كيليان مبابي، لكن كيليان مبابي يحتاج أيضًا إلى الفريق الفرنسي".