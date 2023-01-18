أفسح الطريق لرونالدو .. تركيا تحتفل بعودة أبو بكر لبيته!

فينسنت أبو بكر بمثابة الانفراجة للنصر في ملف قيد كريستيانو رونالدو

Shahid

في وقت تبدو به الصورة غير واضحة بشكل رسمي في الوسط الرياضي السعودي حول مستقبل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ محترف النصر السعودي، فإن الإعلام التركي يحتفل بعودة اللاعب للبلاد من جديد.

النادي السعودي في حاجة ماسة لإسقاط أحد لاعبيه الأجانب، كي يتمكن من قيد صفقته الجديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ أن في قائمته تسعة لاعبين واللوائح تنص على قيد ثمانية لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريقه.

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ووفقًا لعديد الصحف التركية فإن أبو بكر أتم اتفاقه بالفعل مع ناديه السابق بشكتاش، كي ينضم له بدايةً من الشتاء الجاري، إذ أكدت صحيفة "fanatik" أن الكاميروني سيصل اليوم الأربعاء، لتركيا، لوضع الرتوش الأخيرة في العقد، الذي سيمتد لموسمين ونصف مع أفضلية التجديد لموسم إضافي مقابل 2.5 مليون يورو سنويًا.

وأكدت الصحيفة التركية أن بشكتاش يرغب في تجهيز المهاجم الكاميروني للمشاركة معه في المواجهة المقرر إقامتها في 22 من يناير الجاري، أمام قيصر سبور، في الجولة الـ20 من الدوري التركي الممتاز.

وفي الإطار نفسه، احتفلت صحيفة "Fotomaç" بعودة أبو بكر لبشكتاش، ليخوض معه التجربة الثالثة له خلال مسيرته الكروية، فكتبت: "هذه هي قاعدة الحياة، بغض النظر عن المسافة التي قطعتها، سينتهي بك الأمر إلى حيث بدأت، عاد فينسنت أبو بكر إلى بيته!".

يذكر أن المهاجم الكاميروني لعب لبشكتاش لأول مرة في صيف 2016 ولمدة موسم وحيد، وعاد له في صيف 2020 لموسم وحيد أيضًا، قبل أن ينضم للعالمي في صيف 2021.

Shahid