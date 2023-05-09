أفراحه لا تستمر كثيرًا! .. الأهلي يسقط أمام العربي

الجمهور حضر للاحتفال لكن عكر الأهلي ليلته

shahid

تلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام العربي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الـ31 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

هدف الراقي الوحيد في المباراة جاء في الدقيقة 21 بعد هجمة منتظمة بين هيثم عسيري ورياض بودبوز، انتهت عند مودو بارو، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، وبطريقة غريبة تمامًا أجبر محمد الربيعي؛ حارس الأهلي، حكم اللقاء على إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجهه بعد عرقلة فيوكس آبلاي، ممسكًا قدمه بيده لمنعه من الانفراد بمرماه.

ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للراقي، بالحارس البديل ياسر المسيليم وأخرج هشام فايق، ليستقبل الأول هدف التعادل للعربي من ضربة جزاء، احتسبت على إثر خطأ الربيعي نفسه.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة فقط، خطف العربي هدف الفوز عن طريق وسام وهيب، ليعكر احتفالات الجمهور الأهلاوي الذي حضر للاحتفال بصعود فريقه رسميًا لدوري روشن.

الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند 65 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع العربي رصيده للنقطة 46 في المركز السادس.

Shahid