أغنية خروج مانشستر سيتي بلو مون: كلمات الأغنية والفيديو ومعنى نشيد سيتيزنز

من المعروف أن مشجعيمانشستر سيتي يغنون أغنية Blue Moon لدعم فريقهم كلما دخلوا الملعب.

تعود جذور الأغنية الشهيرة "بلو مون" إلى التعاون المرموق بين الملحن ريتشارد رودجرز والشاعر لورنز هارت، وهما شخصيتان مشهورتان في مجال تأليف الأغاني الأمريكية.

مع أكثر من 60 نسخة مختلفة، سجلت قائمة متنوعة من الفنانين نسخهم الفريدة من أغنية "بلو مون".

وقد ترك موسيقيون مرموقون مثل دجانغو رينهارت، وبيلي هوليداي، وديزي جيلسبي، ولويس أرمسترونغ، وجولي لندن، وسام كوك، وفرانك سيناترا، ودين مارتن، وذا سوبريمز، وبوب ديلان، ورود ستيوارت، والعديد من الآخرين بصماتهم على هذه الملحمة الموسيقية الخالدة.

ولكن ما هي كلمات الأغنية وكيف نشأت؟ GOAL تلقي نظرة على ذلك.

كلمات أغنية Blue Moon - نشيد مشجعي مانشستر سيتي

يمكن قراءة كلمات أغنية Blue Moon لمشجعي مانشستر سيتي بالكامل أدناه.

بلو مون

رأيتني واقفًا وحيدًا

بدون حلم في قلبي

بدون حب خاص بي.

بلو مون

كنت تعرف تمامًا لماذا كنت هناك

سمعتني أتلو دعاءً

شخص أستطيع أن أهتم لأمره حقًا.

ثم ظهرت فجأة أمامي

الوحيد الذي ستحتضنه ذراعاي

سمعت أحدهم يهمس: "أرجوك، أعشقني"

وعندما نظرت، كان القمر قد تحول إلى ذهب.

القمر الأزرق

الآن لم أعد وحيدًا

بدون حلم في قلبي

بدون حب خاص بي.

فيديو لمشجعي مانشستر سيتي وهم يغنون أغنية "القمر الأزرق"

لماذا يغني مشجعو مانشستر سيتي أغنية بلو مون؟

خلال الثمانينيات، بدأت الأندية في تبني أغانٍ جديدة في المدرجات كبديل للأناشيد التقليدية.

ومن المثير للاهتمام أن أغنية "Blue Moon" ظهرت في البداية كهتاف بين مشجعي كرو ألكسندرا قبل أن يتبناها فريق البلوز ويضفي عليها طابعه الخاص على مدار العقود القليلة الماضية.

قال غاري جيمس، المؤرخ المرموق لتاريخ مانشستر سيتي: "أتذكر بوضوح سماعها لأول مرة خلال المباراة الافتتاحية لموسم 1989-90 في ليفربول. حتى تلك اللحظة، لم يكن المشجعون يغنونها في المواسم السابقة.

بعد المباراة في أنفيلد، تم احتجاز مشجعي سيتي لفترة من الوقت، وبدأ بعض الشباب في غنائها بينما كنا في طريقنا للخروج. غنوها بطريقة حزينة بعض الشيء، لكنها سرعان ما انتشرت".

تم عزف العديد من النسخ المختلفة لأغنية "Blue Moon" لفنانين مثل Doves و Supra و The Marcels و Sha Na Na و Beady Eye في استاد الاتحاد.

ومع ذلك، فإن النسخة الأكثر تميزًا وشعبية هي بلا شك تلك التي يغنيها مشجعو فريق Blues المتحمسون بكلمات الأغنية بشغف لا يتزعزع طوال 90 دقيقة من المباراة.

إنه عرض آسر للدعم والولاء للنادي، ومن المتوقع أن يستمر.

