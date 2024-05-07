"أغلق الباب أمام أي تصعيد" .. الاتحاد يتخذ خطوة جديدة مع نونو سانتو

الاتحاد يتخلص من "صداع" نونو سانتو..

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نجح مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي، في إغلاق الباب أمام إحدى القضايا المحتملة، والتي كانت من الممكن أن تؤثر على خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ على الرغم من تتويجه بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين والسوبر المحلي في 2022-2023، مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أغلقت الإدارة الاتحادية، ملف المستحقات المالية "المتبقية" لسانتو، عن فترته مع الفريق الأول.

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الصحيفة أشارت إلى أن سانتو، عندما تم إقالته من منصبه، يوم 7 نوفمبر الماضي، كان يتبقى له رواتب "8 أشهر" مع العميد الاتحادي، مجموعها أربعة ملايين يورو.

وكشفت عن أن الاتحاد نجح في تسديد مستحقات المدير الفني البرتغالي بـ"الكامل"، على مجموعة من الدفعات، عملًا باتفاقية مُلزمة وقع عليها الطرفان.

وبالتالي.. لن يكون العميد معرضًا لأي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بعد توقيعه "المخالصة النهائية" مع سانتو، عقب تسديد جميع مستحقاته.

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