أغضبت النصراويين .. الهلال يتلقى أولى هدايا "وصافة العالم"

الهلال خسر أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية

تلقى الهلال أولى هدايا حلوله وصيفًا لكأس العالم للأندية، وهي الهدية التي أغضبت منافسيه خاصة مشجعي النصر والاتحاد.

الهلال حقق إنجازًا تاريخيًا بأن أصبح أول نادٍ سعودي يصل للمباراة النهائية لمونديال الأندية والتي خسرها أمام ريال مدريد بنتيجة 5-3 مساء أمس في الرباط.

بعثة الهلال وصلت الرياض مساء اليوم وسط استقبال رسمي على رأسه وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، واحتفال كبير أشرف عليه وزير الترفيه تركي آل الشيخ.

الإعلامي وليد الفراج وعديد المصادر الصحفية أكدت تأجيل مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي من يوم الأربعاء إلى الخميس لمنح الفريق الفرصة للراحة والتقاط الأنفاس عقب المشاركة الناجحة في مونديال الأندية.

ذلك الأمر سبقه حملة إعلامية قوية من إعلاميي الهلال للمطالبة بتأجيل المباراة خاصة أن الفريق الأزرق مقبل على مباراة حاسمة يوم 20 فبراير القادم أمام شباب الأهلي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

الجمهور النصراوي خاصة أبدى غضبه واستيائه من ذلك القرار ووصفوه بأنه مجاملة واضحة للهلال على حساب منافسيه في صراع الدوري.

يُشار إلى أن النصر والاتحاد والشباب يتصدرون جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة لكل منهم مع لعب الأخير مباراة إضافية، فيما يتواجد الهلال رابعًا بـ32 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل.