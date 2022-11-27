أغروه بالأصدقاء القدامى .. ميسي يقترب من الدوري الأمريكي!

هل انتهت أيام ليونيل ميسي في الكرة الأوروبية؟!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي يقترب من الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن أحد الوسطاء في قطر هو الذي حرك الأمور للأمام فيما يخص مستقبل اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم الانتقال بعد كأس العالم، وتم الاعتماد في إقناع ميسي على الذهاب إلى إنتر ميامي بوجود بعض الأصدقاء القدامى في خطة النادي المستقبلية.

وينوي النادي بحسب ما أكدت الصحيفة أن يضم الإسباني سيسك فابريجاس الصديق المقرب من ميسي ولويس سواريز الذي لا يفارقه حتى الآن.

جدير الذكر أن النادي الذي يملكه ديفيد بيكهام بالشراكة مع عدد من المستثمرين يحاول ضم ميسي منذ سنوات ودائمًا ما ارتبط اسم الأرجنتيني بهم.