أغرب سبب ممكن .. طليقة ريكاردو كاكا تكشف السر وراء انفصالهما الصادم!

نجم البرازيل يقضي الآن أفضل أوقاته مع صديقته الجديدة

فاجأت كارولين سيليسيو، الزوجة السابقة للنجم البرازيلي ريكاردو كاكا لاعب وسط ميلان وريال مدريد السابق، الجميع بالكشف عن سبب غريب وراء انفصالهما.

وارتبط ريكاردو كاكا بعلاقة حب طويلة مع كارولين منذ طفولتهما، حتى تكللت هذه العلاقة بالزواج عام 2005، ثم أنجبا طفلين، قبل أن ينفصلا بعد 10 سنوات كاملة.

وكشفت كارولين في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن أسباب انفصالها عن النجم السابق لمنتخب البرازيل، قائلة: "كاكا كان يعاملني بشكل جيد، ومنحني عائلة رائعة، حتى أنه لم يخني ولا مرة".

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وأضافت: "رغم ذلك لم أكن سعيدة معه، كان هناك شيء مفقود.. المشكلة كانت أنه كان مثاليًا بالنسبة لي".

يذكر أن النجم الفائز بالكرة الذهبية في 2007 بعد طلاقه من كارولين، دخل في علاقة جديدة مع صديقته الحالية كارولينا دياز، تحديدًا في عام 2017، حيث أنجبا طفلتهما الأولى سارة العام الماضي، وأكد كاكا أنه يعيش مع دياز أسعد فتراته حياته معها

ويعتبر كاكا من أساطير منتخب البرازيل، حيث خاض 92 مباراة دولية طوال مسيرته المتألقة، حصد خلالها لقب كأس العالم 2002 مع الجيل التاريخي بقيادة رونالدو وريفالدو وكافو.