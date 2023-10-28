أغرب رد ممكن .. الكشف عن عذر والد بيلينجهام الذي حرم برشلونة من ضمه!

خطوة كانت ستغير مجرى التاريخ

جود بيلينجهام هو الاسم الألمع في كرة القدم الإسبانية مع ريال مدريد هذا الموسم، ولكن ماذا لو كان قد انضم لبرشلونة؟

صاحب الـ20 سنة كان على أعتاب التوقيع لبرشلونة عندما كان في بدايات تألقه مع برمنجهام سيتي عام 2018 وقبل انتقاله إلى صفوف بوروسيا دورتموند في 2020.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن النجم الشاب أقنع قسم الكشافة في برشلونة خلال مرحلة المراهقة، ولكن الصفقة فشلت بسبب والده الذي خرج بعذر غير مفهوم لرفض هذه الفكرة.

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وفي سياق متصل قال بويان كركيتش العضو السابق في فريق الكشافة ببرشلونة لبرنامج "Què t'hi jugues" على "سير كتالونيا":"لقد بقيت مع مارك والد بيلينجهام في لندن لفترة لكنه لم يحضر عندما أردنا حسم الصفقة والتوقيع بشكل رسمي".

وأضاف:"كان عذره هو أننا تعاقدنا مع رجل إنجليزي من أستون فيلا أو وست بروميتش في عمره، وأخبرنا أن ابنه لن يوقع مع برشلونة لأنه لا يستطيع اللعب مع شخص بهذه الجودة المحدودة".

والشخص المقصود الذي تحدث عنه كركيتش هو لوي باري، صديق بيلينجهام في تلك الفترة الذي لعب في فرق الشباب الإنجليزية ولعب بأكاديمية وست بروميتش مع جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ الحالي.

وقبل ظهوره للمرة الأولى مع الفريق الأول، كان لوي باري هدفًا لباريس سان جيرمان وبرشلونة، وأصبح أول لاعب إنجليزي ينضم لأكاديمية لا ماسيا عندما وقع للنادي الكتالوني في 2020.

وبسبب بعض المشاكل البيروقراطية وأزمات التأقلم على العيش في إسبانيا، لم ينجح اللاعب الإنجليزي وبعد ستة أشهر وقع مع أستون فيلا وذهب في عدة تجارب مع أندية متواضعة مثل إبسويتش تاون، سويندون تاون، ميلتون كين، سالفورد سيتي وستوكبورت كاونتي الذي يلعب حاليًا بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزية.