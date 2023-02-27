أغرب إقالة في التاريخ .. سيون يقيل مدربه لمدة أسبوع ورئيسه يقود النادي!

نادي سيون يقوم بواحدة من أغرب إقالات المدربين في تاريخ كرة القدم..

في واقعة غريبة، قرر نادي سيون السويسري إقالة مدربه فابيو سيليستيني لمدة أسبوع واحد فقط، على أن يتولى رئيس النادي إدارة الفريق فنيًا خلال هذه المدة.

وجاء ذلك في ظل النتائج السيئة التي حققها سيليستيني مع سيون، الذي تولى مهمة تدريب سيون في نوفمبر الماضي.

وأدار المدرب السويسري البالغ من العمر 47 عامًا ست مباريات مع سيون، ولم يحقق أي فوز، حيث تعرض لأربع هزائم وتعادل مرتين.

النادي السويسري أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "سيون يؤكد إقصاء فابيو سيليستيني لمدة أسبوع، في غضون ذلك، يتولى كريستيان كونستانتين قيادة الفريق وسيكون على مقاعد بدلاء سيون في المباراتين المقبلتين ضد إف سي لوجانو".

وخلال هذا الأسبوع، يخوض سيون مباراتين أمام فريق لوجانو، الأولى في ربع نهائي كأس سويسرا يوم الأربعاء، والثانية لحساب الدوري السويسري.