أغرب احتفال في العالم .. الشنقيطي يحتفل بالسوبر بطريقته الخاصة

الاتحاد تُوج بالسوبر السعودي على حساب الفيحاء

Shahid

تُوج الاتحاد بلقب السوبر السعودي بعد فوزه على الفيحاء في المباراة النهائية بهدفين دون رد، وقد فاز احتفال مدافعه مهند الشنقيطي بلقب أغرب احتفال في العالم!

عبد الرزاق حمدالله سجل هدفي العميد ضد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي أقصى الهلال من البطولة، وتُوج كذلك بجائزتي الهداف وأفضل لاعب.

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الإعلامي الاتحادي علاء سعيد نشر مقطع فيديو عبر تويتر ظهر خلاله الشنقيطي مرتديًا قميص الاتحاد الخاص بالفوز بالسوبر وعليه الكثير من التواقيع.

سعيد سأل الشنقيطي عن سر تلك التواقيع، فأجاب "طلبت من اللاعبين جميعًا التوقيع على القميص لأحتفظ به كذكرى جميلة مرتبطة بالفوز بالسوبر السعودي، نحن وجمهورنا نستحق هذا اللقب".

يُشار إلى أن لقب السوبر هو الأول للاتحاد في البطولة والأول له منذ تتويجه بكأس الملك عام 2018 وهو الأول للمدافع السعودي في مسيرته الكروية.

Shahid