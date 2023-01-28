أغراه مشروع بولي .. تشيلسي يصدم مورينيو بعد طلبه العودة للنادي!

لا يستبعد فكرة الانتقال إلى وست هام

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، تحمسه لفكرة العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي.

مورينيو سبق أن عمل لفترتين مع البلوز، وتواجد كذلك في إنجلترا لتدريب مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل الانتقال إلى ناديه الحالي روما الذي لا يمر بأفضل حالاته.

الفريق الإيطالي حصل على لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ويحتل حاليًا المركز الخامس بجدول الدوري، لكنه يفتقر إلى الموارد المالية من أجل القتال على الألقاب الكبرى.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن البرتغالي يطمح في العودة لناديه السابق الذي يخضع لسيطرة رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، مالك النادي الجديد الذي قام بالعديد من الصفقات المدوية مؤخرًا وأبرزها الثنائي ميخايلو مودريك وجواو فيليكس محاولًا جلب أبرز المواهب الشابة في العالم بمشروعه الجديد.

وأشارت إلى أن وكيل أعمال مورينيو تواصل مع إدارة تشيلسي لإخبارهم بأن المدرب المخضرم سيكون جاهزًا للعودة إلى ستامفورد بريدج من جديد في أقرب فرصة ممكنة، ولكن الرد جاء صادمًا بأن النادي يفضل منح المدرب الحالي جراهام بوتر الفرصة الكاملة للنهوض بالفريق.

ولا يستبعد كذلك مورينيو فكرة العمل مع نادي وست هام، بسبب النتائج السيئة لديفيد مويس وإمكانية رحيله عن الهامرز.

وكان صاحب الـ60 سنة قد عمل لفترتين في تشيلسي، وقاد الفريق للحصول على الدوري الإنجليزي 3 مرات بالإضافة لفوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة في 2007.