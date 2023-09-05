أغراه بـ"ثروة مالية" .. ألابا يرد على عرض الاتحاد الضخم سريعًا

دافيد ألابا يحسم قراره من عرض الاتحاد الضخم

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حسم النجم النمساوي دافيد ألابا، مدافع العملاق الإسباني ريال مدريد، قراره النهائي من عرض نادي الاتحاد السعودي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد قدّم عرضًا إلى ألابا البالغ من العمر 31 سنة، خلال الساعات القليلة الماضية، لضمه إلى صفوف الفريق الأول؛ مقابل 20 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، رفض المدافع النمساوي، ما وصفته بـ"الثروة المالية" المقدمة من العميد الاتحادي، مفضلًا البقاء في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وكشفت الصحيفة، عن أن نجم الريال، يعتقد أنه يكسب ما يكفيه من المال، لكي يستكمل مشواره مع العملاق الإسباني؛ خاصة أنه يشعر بدوره القيادي في غرفة الملابس.

وأشارت إلى أن عائلة دافيد ألابا، تشعر كذلك بالسعادة في العيش بإسبانيا؛ وهو ما كان عاملًا آخر لرفض الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن ألابا، انضم إلى ريال مدريد في صيف 2021، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني، مسجلًا منذ ذلك الوقت 5 أهداف وصانعًا 8 آخرين، خلال 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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