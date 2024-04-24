"أعمل سائق تاكسي" .. ستيفن جيرارد يتحدث عن حياته في السعودية وأمنية ضم كريستيانو رونالدو

المدرب الإنجليزي يختار 3 لاعبين ينضمون إلى فريقه

SHAHID

كشف النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، عن 3 لاعبين يُريد ضمهم إلى صفوف فريقه، متحدثًا عن مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وقال جيرارد خلال تصريحات للمركز الإعلامي لرابطة دوري المحترفين السعودي: "لدي ولد و3 بنات، ولذلك نذهب إلى أماكن مختلفة، وألعب كرة القدم في الحديقة مع نجلي، وأيضًا أعمل سائق تاكسي أو أوبر في أوقات كثيرة، وأساعدهم في الواجبات المدرسية".

وأضاف مدرب الاتفاق: "3 لاعبين ينضموا إلى فريقي؟ سأختار زين الدين زيدان لأنه كان مثلي الأعلى، وكان في جيلي أفضل لاعب وسط في العالم".

وتابع ستيفن تصريحاته قائلًا: "أيضًا أفضل اللاعبين في جيلي وبمسافة عن البقية هما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فهذا هو الثلاثي الذي سأختاره".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واختتم جيرارد تصريحاته قائلًا: "كنت مخلصًا وأقاتل من أجل الفريق الذي دافعت عن ألوانه، وكنت لاعبًا بمهام عديدة، لذا أريد أن يتذكرني الجميع بهذه القيم في كل حصة تدريب ومباراة وفي كل مسابقة شاركت بها أردت الفوز دائمًا لكن الحكم نهائي".

SHAHID