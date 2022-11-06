أعلى من رونالدو؟ قفزة بيل تثير جنون أمريكا وتعلن عودته للمونديال!

النجم الويلزي يعود من الإصابة ويقود فريقه للقب

خطف جاريث بيل الأضواء في الولايات المتحدة الأمريكية عقب عودته من الإصابة وتسجيله هدفاً ساهم في فوز ناديه لوس أنجلوس بلقب الدوري.

النجم الويلزي تعافى من إصابة أبعدته طوال الشهرين الماضيين، وشارك كبديل ليسجل التعادل في الدقيقة 128، لينجح لوس أنجلوس بعدها بالانتصار بركلات الترجيح ضد فيلاديلفيا بنهائي الدوري الأمريكي.

هدف نجم ريال مدريد السابق أتى عبر رأسية حولها في الشباك بعد قفزة مميزة كانت حديث الإعلام والجمهور على وسائل التواصل الاجتماعية.

وقارن البعض بين قفزة بيل وقفزات كريستيانو الشهيرة، إذ كتب أحدهم: "قام بالقفز أعلى من مدافعه طوله ستة أقدام"، بينما كتب آخر: "لقد طار في الهواء وأنقذنا مثل رونالدو".

وكانت الشكوك تحوم حول إمكانية تعافى قائد ويلز قبل كأس العالم، ولكن عودته في نهائي الدوري الأمريكي أعلنت جاهزيته للقاء الافتتاحي ضد الولايات المتحدة بالذات.