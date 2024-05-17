"أعلن رحيله رسميًا" .. ضربة نصراوية تعرقل انتقال نجم ليفربول إلى دوري روشن السعودي!

ليفربول أعلن عن رحيل تياجو في نهاية الموسم..

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أصبح الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، المُعار من صفوف النصر، قريبًا من البقاء مع النواخذة في الموسم المقبل.

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وأعلن نادي النصر عن إعارة سيكو فوفانا إلى صفوف الاتفاق، في يناير الماضي، إبان مشاركته مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي شهدت تتويج الكتيبة الإيفوارية باللقب، بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

وذكر خبير الانتقالات العالمية بن جاكوبس، أن الاتفاق منفتح على تجديد إعارة فوفانا، والمدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد سعيد بقائمة الأجانب في صفوف الفريق، ولا ينوي إجراء أي تغييرات.

وأضاف بن جاكوبس أن الاتفاق كان يبحث عن تقديم عقد مسبق للإسباني تياجو ألكانترا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق من هذا العام، ولكن الأمر غير وارد في قائمة الأجانب الحالية.

وكان نادي ليفربول قد أعلن رسميًا، صباح اليوم، عن رحيل تياجو عن صفوف الريدز في الصيف، بعد نهاية عقده الذي استمر 4 سنوات، حيث لم يلعب ألكانترا مع الفريق، سوى 5 دقائق فقط هذا الموسم، في مباراة آرسنال بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر فبراير الماضي، قبل أن يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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ويحتل الاتفاق المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة من 31 مباراة، موقعًا على 11 فوزًا و11 تعادلًا و9 هزائم، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

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