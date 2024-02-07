أعلنه بشكل رسمي .. مارسيلو جاياردو يضع شرطًا لعودة كريم بنزيما للمباريات!

المدرب الأرجنتيني يكشف عن السبب الحقيقي وراء استبعاده لبنزيما

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وضع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، شرطًا من أجل عودة الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة في المباريات مع الفريق.

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وغاب كريم بنزيما عن المشاركة مع نادي الاتحاد للمباراة الثانية على التوالي، في مباراة الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مواجهة الطائي بدوري روشن السعودي.

وقال جاياردو خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الطائي: "لا بد على كريم بنزيما أن يعمل جيدًا حتى نراه في المباريات مع الاتحاد خلال الفترة القادمة".

وأضاف مارسيلو: "بنزيما انضم إلى الفريق منذ يومين، ولو أصبح بحالته البدنية والفنية الكاملة، سنشاهده مع الفريق، وقرار استبعاده فني بحت".

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وتحدث مدرب الاتحاد عن موقف الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حيث قال: "الموضوع حتى الآن لم نصل فيه إلى حل، وسنقوم بمراجعته مع الإدارة".

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