أعلنه بشكل رسمي .. مارسيلو جاياردو يضع شرطًا لعودة كريم بنزيما للمباريات!

أحمد رفعت
Marcelo Gallardo Karim Benzema Ittihad 2024GOAL AR / Getty
Karim BenzemaAl IttihadAl Taee v Al IttihadAl Taeeدوري روشن السعوديMarcelo Gallardo

المدرب الأرجنتيني يكشف عن السبب الحقيقي وراء استبعاده لبنزيما

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

وضع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، شرطًا من أجل عودة الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة في المباريات مع الفريق.

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وغاب كريم بنزيما عن المشاركة مع نادي الاتحاد للمباراة الثانية على التوالي، في مباراة الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مواجهة الطائي بدوري روشن السعودي.

وقال جاياردو خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الطائي: "لا بد على كريم بنزيما أن يعمل جيدًا حتى نراه في المباريات مع الاتحاد خلال الفترة القادمة".

المباريات التالية

وأضاف مارسيلو: "بنزيما انضم إلى الفريق منذ يومين، ولو أصبح بحالته البدنية والفنية الكاملة، سنشاهده مع الفريق، وقرار استبعاده فني بحت".

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وتحدث مدرب الاتحاد عن موقف الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حيث قال: "الموضوع حتى الآن لم نصل فيه إلى حل، وسنقوم بمراجعته مع الإدارة".

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