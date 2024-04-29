"سأعلم لاعبي الأهلي الأدب".. نور يصف يايسله بـ"ضعيف الشخصية" وعبد الغني يهاجم محرز!

الأهلي يواجه خطر فقدان المركز الثالث..

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وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، انتقادًا ضد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، واصفًا إياه بضعيف الشخصية، ومستدلًا بالمواقف التي يشهدها الفريق بين اللاعبين والمدرب.

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المدرب الألماني صاحب الـ36 عامًا، تولى تدريب الأهلي، مطلع الموسم الجاري، بعد عودة الفريق إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وقاد الفريق نحو المركز الثالث في ترتيب الدوري، بعد مرور 29 جولة، برصيد 52 نقطة، لينافس التعاون والاتحاد على آخر مقاعد بطولة دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.

وقال نور، عبر برنامج (برا 18)، "هناك أكثر من 8 أو 9 حالات صدامية من لاعبي الأهلي المحترفين مع المدرب، تجد اللاعب يلوح بيده، وإذا ما قدرت تسيطر على مجموعة مثل هذه، فمدرب الأهلي ضعيف الشخصية، وأنا لو مكانه أحضر هذا اللاعب وأجلسه بجانبي على دكة البدلاء وما يلعب المباريات، (ما أحضرناك كي تسير في الملعب وتفعل ما يحلو لك!)، ولماذا لا تكون هناك عقوبة صارمة على اللاعبين، وأعلن تلك العقوبة، كي يتأكد الجمهور أني أؤدي عملي مع الفريق؟".

الأهلي في آخر 6 مباريات بدوري روشن السعودي، حقق انتصارين فقط على التعاون والاتحاد، بينما تعادل مع الاتفاق والوحدة، وخسر أمام النصر والرياض، ليواصل نتائجه المترنحة في دوري روشن، ويصبح على بعد نقطة من التعاون، صاحب المركز الرابع بـ51 نقطة، ونقطتين عن الاتحاد، الخامس بـ50 نقطة.

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من جانبه، قال حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي السابق، إن الأهلي يعاني من عدم ثبات في المستوى، وأي عمل فني يتحمله المدرب، فيما تحدث على أزمة أجانب الفريق، وخاصة الجزائري رياض محرز، قائلًا "محرز يلعب باسمه، ولكن الأهلي لم يستفيد من قيمته الفنية مطلقًا، وصناعة الأهداف أغلبها من ركلات ركنية، هذا ليس محرز الذي لعب مع ليستر أو مانشستر سيتي، أو منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا بالقاهرة، لأسباب هو يعلمها جيدًا في التمرين والانضباط، (ليس هناك التزام واللاعب يتعالى على المجموعة)، يجب أن يدرك قيمتها، فلاعب مثل فرانك كيسيه مثلًا، هو على مستوى عالٍ ولعب في أندية كبرى، ويلعب بكل جهده مع الأهلي ويحاول حتى لو لم يكن في مستواه".

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