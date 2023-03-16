"أعلم أن الموضوع يهمكم!".. ديدييه ديشان يرد على سخرية كريم بنزيما!

لا تزال قضية منتخب فرنسا ساخنة!

يبدو أن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان لن يتوقف عن المعاناة من موقفه تجاه كريم بنزيما واستبعاده من كأس العالم 2022 في قطر.

ففي مقابلة له مع صحيفة "لو باريسيان" الأسبوع الماضي، قدم ديشان روايته للحقائق المتعلقة بمغادرة صاحب الكرة الذهبية 2022 من قطر.

وفقًا لديشان، كان قرار بنزيما مغادرة الفريق بعد التشخيص الذي أعقب أشعة الرنين المغناطيسي في مستشفى سبيتار بالدوحة، بنزيما رد على الأمر عبر إنستجرام حيث كتب: "يا لها من جرأة" مع نشر رمز تعبيري يشير إلى مهرج.

وعند سؤاله عن رد بنزيما المتهكم، قال ديشان: "أنا لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي، أعلم أن هذا موضوع يهمكم [الصحفيون] لأنه يؤدي إلى جدل وخلافات، كما قلت كان علي أن أتحدث مؤخرًا لأقول ما حدث، وبالنسبة لي تم إغلاق الأمر وأصبح ورائي، لن أعلق مرة أخرى على كل ما يقال، ما يهمني هو ما ينتظرني، المباراتان القادمتان لنا ثم المستقبل".

وأردف: "كانت لدينا اضطرابات، لن تحصل على كلمة أخرى مني بشأن ما قلته سابقًا، لقد تحدثت عما حدث وسأضع كل شيء خلف ظهري".