أعطوه قميص صلاح .. صفقة مانشستر سيتي: ماني منعني من الانتقال لليفربول!

تصرف غير متوقع من النجم السنغالي

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كشف جيريمي دوكو جناح رين الفرنسي عن الدور الذي لعبه ساديو ماني نجم النصر السعودي في منعه من الانتقال إلى صفوف ليفربول.

دوكو أصبح على أعتاب الانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تصل قيمتها 55.4 مليون جنيه استرليني لتعويض رحيل رياض محرز للأهلي السعودي.

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قبل خمس سنوات كان ليفربول قريبًا من ضم دوكو عندما كان لاعبًا في أندرلخت، حيث تحدث اللاعب بشكل شخصي إلى المدرب يورجن كلوب، ولكن الصفقة لم تنجح رغم أن قيمتها كانت ستصل إلى 500 ألف جنيه استرليني فقط.

دوكو الذي كان يبلغ من العمر وقتها 15 سنة قال في تصريحات لـ "Ouest-France":"كان عيد ميلادي السادس عشر يقترب، وهو السن الذي يمكنك فيه التوقيع على عقد احترافي، العديد من الفرق جاءت إلى رؤيتي، ليفربول كان النادي الأكثر اهتمامًا، ولكن كان هناك أيضًا آرسنال وتشيلسي".

وأضاف:"ذهبت مع أمي وأبي بجولة في الملعب وساحة التدريب، أعطوني قميص محمد صلاح والتقيت باللاعبين وتحدثت مع يورجن كلوب وكذلك ماني الذي أخبرني أنني لا أزال صغيرًا على هذه الخطوة وأنه لا يزال لدي الوقت، لم يحاول إقناعي أو تشجيعي على القدوم لليفربول والنجاح بالفريق".

يذكر أن دوكو البالغ من العمر 21 سنة حاليًا، نجح في تسجيل 12 هدفًا في 92 مباراة لعبها مع رين منذ انضمامه للنادي الفرنسي.

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