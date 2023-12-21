"أعطنى زوجتك يا ميسي!".. سر استبعاد منبوذ الأرجنتين من قائمة سكالوني بعد كأس العالم!

"الألبيسيليستي" لم يكن معسكره في قطر هادئًا..

تفاصيل صادمة خرجت من معسكر منتخب الأرجنتين بأثر عكسي تخص فترة كأس العالم قطر 2022، وبعض المشاكل التي حدثت في غرف ملابس الألبيسيليستي.

هذه التفاصيل لها علاقة بحالة لاعب مونزا الإيطالي الموقوف حاليًا لتعاطي المنشطات، بابو جوميز، والذي لم يستدعه ليونيل سكالوني في أعقاب كأس العالم 2022 على الإطلاق.

لكن استبعاد جوميز من الأرجنتين لا يبدو ذا علاقة بمسألة المنشطات، ولكن بمشكلة أخرى لها علاقة بقائد الفريق، ليونيل ميسي!.

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بحسب برنامج "A la Tarde" فإن جوميز أثناء الاحتفالات الصاخبة بمباراة الأرجنتين أمام هولندا وفوز الألبيسيليستي الصعب بركلات الترجيح، قال في غمرة احتفالاته بصوت عالٍ: "أعطنى أنتونيلا!" في إشارة إلى زوجة ميسي!.

الأمر أثار استهجان ميسي وكل طاقم ولاعبي الأرجنتين، وبدا جوميز في ثوب المشاغب داخل غرفة الملابس وغير المرغوب فيه، وأضيفت تلك الواقعة لاتهامات أخرى كانت قد طالت لاعب أتالانتا السابق بشأن عمل سحر لمنع جيوفاني لو سيلسو من الانضمام إلى قائمة الأرجنتين للمونديال.