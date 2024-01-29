"أعطنا راتبك" .. جماهير الدرجة الرابعة تسخر من راشفورد بعد زيارة الملهى الليلي!

نجم مانشستر يونايتد تحت نيران النقد!

تعرض اللاعب ماركوس راشفورد لسخرية لاذعة من قبل جماهير فيرق نيوبورت كاونتي في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان راشفورد قد غاب عن تدريبات مانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوبورت وأخبر مدربه إريك تين هاج أنه مريض لكن اتضح لاحقًا أنه كان يسهر في ملهى ليلي في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية.

وقرر مانشستر يونايتد تغريم راشفورد بحوالي 650 ألف جنيه استرليني، وهي قيمة راتبه الأسبوعي لمدة أسبوعين بعد أن أظهر عدم احترافية في التعامل مع فريقه.

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ومن جانبها قامت جماهير نيوبورت برفع لافتة خلال مواجهة الفريقين وكتبت عليها: "أعطنا راتبك الأسبوعي يا راشفورد"، في إشارة للعقوبة ولعدم استحقاق نجم مانشستر يونايتد لذلك المبلغ.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد نجح في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسيلعب أمام الفائز بمباراة إعادة مواجهة نوتنجهام أمام بريستول سيتي.