"طلبت الدعم من أعضاء شرف النصر" .. تصريحات منسوبة لجويدو فينجا تثير الجدل

الإيطالي الأكثر إثارة للجدل ولغضب الجماهير في النصر..

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش الجدل بين جماهير النصر بحديثه عن تصريحات منسوبة للإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة الربحية".

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رحيل جويدو هو الشغل الشاغل للنصراويين خلال الموسم الجاري، في ظل الاعتراض على طريقة عمله، بجانب فشل الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق أي بطولة رسمية منذ التعاقد معه بالموسم الماضي.

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أحد من يهاجمون الإيطالي، هو الدويش، الذي أعرب عن استيائه من تصريحات يدعي أنها منسوبة للأول..

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الإعلامي الرياضي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إن صح ما نُسب لجويدو بأن النصر خالي مال وأنه طلب دعمًا من شرفيين فإن هذا يعني فشله وفشل من اختاره".

وأضاف: "مهمته الأولى إدارة المال فإن كان سيقود النصر للإفلاس والديون فلا مبرر لاستمراره إلا إذا كان هذا هدفه وهدف من اختاره".

يذكر أن النصر خسر بطولة كأس السوبر السعودي في مطلع الموسم الجاري، بجانب وداعه كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

فيما يواصل مشواره في النخبة الآسيوية متأهلًا لدور الـ16، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة متأخرًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد "المتصدر".