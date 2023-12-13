"أعشق هذا التحدي" .. نجم ريال مدريد: مواجهة ميسي أسهل من هالاند!

لهذا السبب أحب مواجهة هالاند!

يرى الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، أن مواجهة ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، أسهل عليه من مراقبة لاعب مثل إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت آخر مواجهة بين روديجر وهالاند في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، ولم يستطع خلالها الدولي النرويجي هز شباك الملكي.

وقال روديجر في تصريحات صحفية: "الدفاع ضد خصوم أقوياء؟ هذا ما أعيش من أجله وهذه هي اللحظات التي أحبها، عندما تكون كل الصعاب ضدك. هكذا كان الأمر مع هالاند".

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وأضاف: "من الصعب الدفاع ضد لاعبين طوال القامة مثل هالاند أو أوسيمين، ورغم ذلك أفضل اللعب ضدهم بدلًا من لاعبين قصار القامة، مثل ليونيل ميسي على سبيل المثال".

وتابع روديجر: "مواجهة خصوم أقوياء على أرض الملعب تمثل حافزًا إضافيًا لي لتقديم أداء أفضل. رغم أنها تكون أصعب، لكني أعشق هذه التحديات".

يشار إلى أن روديجر انضم إلى ريال مدريد صيف 2022، وشارك مع الملكي في 74 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة لزملائه.