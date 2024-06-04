"أعرف من يقف خلفها!" .. رئيس الأهلي الأسبق يكشف عن "مؤامرة كبرى" ضد النادي

الأهلي عاش أوضاعًا صعبة للغاية..

أشعل عبدالإله مؤمنة، رئيس الأهلي السعودي الأسبق، الجدل في الشارع الرياضي، بحديثه عن "التآمر" ضد النادي.

الأهلي مر بظروفه صعبة للغاية، على المستوى المالي والإداري والفني؛ أدى إلى هبوطه لأول مرة في التاريخ، بنهاية موسم 2021-2022، ولعبه في دوري يلو، قبل العودة بين الكبار مجددًا في 2023-2024.

ونشر برنامج "المواجهة مع البكيري"، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لمقابلة سيتم إذاعتها لاحقًا، مع مؤمنة.

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وقال مؤمنة خلال هذا الفيديو التشويقي، إن هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دوري يلو؛ كان "مؤامرة" واضحة ضد هذا الكيان العملاق.

وفجّر رئيس الأهلي الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أنه يعرف من يقف خلف هذه "المؤامرة الكبرى" ضد النادي.

ونفى عبدالإله مؤمنة، تورطه في أي مخالفات قانونية أو إدارية أو مالية، خلال فترة عمله في النادي الأهلي؛ قائلًا: "لو تم عمل 100 جمعية عمومية؛ لن يستطيع أحد أن يمسك غلطة واحدة عليّ".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، أنهى موسمه الأول بعد العود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في 2023-2024، بـ"المركز الثالث" في جدول الترتيب؛ ليتأهل رسميًا إلى بطولتي "النخبة الآسيوية" وكأس السوبر المحلي.