"أعرفه جيدًا وما يمر به صعب".. نصيحة روني لكريستيانو رونالدو

الإنجليزي يعرف جيدًا ما يمر به زميله السابق

نصيحة غالية من زميل ملاعب قديم صال وجال مع كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد، أسطورة بحجم واين روني يعرف دائمًا ما يقوله لزميله السابق في الملاعب، خصوصًا وأنه يقدم له النصح حاليًا من خانة المدرب.

وفي يونايتد حيث تتعقد أمور رونالدو بدرجة كبيرة، يحرص روني على إسداء نصيحة مهمة للبرتغالي كي يتمكن من التغلب على العقبات التي تواجهه في الفترة الحالية بأفضل شكل ممكن.

وقال روني المدير الفني لنادي دي سي يونايتد الأمريكي في تصريحات تضمنها مؤتمر صحفي: "من الواضح أن المدرب (تين هاج) قرر أن يذهب بشكل مختلف في طريقة اللعب، وكانوا ناجحين في بعض الأمور".

الوقت يداهمنا!

ورغم أن روني نصح رونالدو بالتكيف مع ظروفه الحالية داخل مانشستر يونايتد، إلا أنه حذره من أن "الوقت يداهمنا جميعًا".

وأضاف: "رونالدو وميسي هما من أعظم اللاعبين في التاريخ، ولكن الوقت في النهاية يداهمنا جميعًا".

وأردف: "من الواضح أنه ليس اللاعب الذي كان عليه عندما كان في الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين من عمره ، إنه أمر صعب بالنسبة له".

وعاد ليؤكد: "أنا أعرفه بشكل جيد، من الصعب جدًا عليه الجلوس على مقاعد البدلاء، أنا متأكد من أنه إذا ظل صبورًا فستأتي فرصته، وعليه أن يغتنم هذه الفرص ويحاول إجبار المدرب على إعادته".