"أظل لاعبًا محترفًا" إيدين هازارد يرد على شائعات اعتزاله

هاجر الحجار
Eden Hazard Real MadridGetty Images
إيدين هازاردريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

هازارد ينفي شائعات اعتزاله كرة القدم!

نفى لاعب ريال مدريد السابق، إيدين هازارد، الشائعات المترددة مؤخرًا، عن اعتزاله كرة القدم.

وفسخ هازارد عقده مع ريال مدريد، بالتراضي بنهاية الموسم الماضي، بعد إصابات متتالية.

فقال هازارد لـ"elchiringuitotv": "أؤكد لكم أنني ما زلت قادرًا على أن أكون لاعبًا محترفًا، جسدي متماسك. لقد أخذت راحة لمدة 3 سنوات، وما زلت أملك الطاقة".

وارتبط هازارد مؤخرًا، بالانتقال إلى الدوري السعودي، والإنجليزي، وحتى الآن يظل مستقبله مجهولًا.

الجدير بالذكر أن، شارك هازارد مع ريال مدريد في 10 مباريات فقط، سجل خلالهم هدفًا، وصنع اثنين.

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