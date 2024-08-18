أطول من تيبو كورتوا .. عملاق أوكراني جديد يظهر في تدريبات ريال مدريد!

تعرف على عملاق ريال مدريد القادم

شهدت تدريبات نادي ريال مدريد، ظهور وجه جديد لفت الأنظار بسبب طوله الفارع، والذي تفوق به على جميع حراس الفريق بما فيهم البلجيكي تيبو كورتوا!

وكشفت صحيفة "AS" أن اللاعب الذي ظهر في التدريبات هو الحارس الأوكراني إيليا فولوشين، الذي يبلغ طوله 202 سم، حيث يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث تم التوقيع معه من نادي ماجاداهوندا بمقابل مادي كبير.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد دفع في البداية 70 ألف يورو، ولكن إذا تم استيفاء شروط مختلفة فقد تصل قيمة الصفقة إلى 1.2 مليون يورو، أحد هذه الشروط انضمامه للفريق الأول، والذي سيكون المقابل له 750 ألف يورو.

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وكان ريال مدريد قد حسم التعاقد مع فولوشين في فبراير الماضي، بعد مفاوضات طويلة مع ناديه، حيث يرتبط بعقد حتى يونيو 2026.

وأكدت الصحيفة على أن إيليا نال إعجاب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب طوله، حيث يتفوق على كورتوا "200 سم"، ومواطنه أندري لونين "191 سم"، وفيران جونزاليس "199سم"، حيث يتميز باللعب بشكل جيد بقدميه.

وقاتل ريال مدريد مع أندية أوروبية أخرى للحصول على خدمات الحارس العملاق، بينهم بنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي على وجه الخصوص.

ولن يجد الحارس الشاب صعوبة في التعامل مع اللغة الإسبانية، حيث يستطيع فهمها والتحدث بها بشكل مثالي، كما أنه نال إشادة الجميع بسبب ثقته بنفسه وقدرته على اللعب بقدميه.