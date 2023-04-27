"أطلق شعره فأصبح أفضل .. هالاند أمام آرسنال كان مثل طرزان!"

هالاند هو طرزان؛ هل هو التشبيه الأبلغ لوصف المهاجم النرويجي؟

ينال النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الثناء من الجميع حتى من خصومه ونجومهم السابقين كما فعل مارتن كيون لاعب إنجلترا وآرسنال الأسبق.

وحطم هالاند الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج" أمس الأربعاء بهدفه في مرمى آرسنال وكان هدفه رقم 33 في البطولة التي يتصدر ترتيب هدافيها.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه آرسنال أمس 4-1 ليقترب من الحفاظ على لقبه بعدما قلص الفارق مع المتصدر آرسنال إلى نقطتين مع لعبه مباراتين أقل.

وقال مارتن كيون لاعب آرسنال السابق في قناة BT عقب المباراة: "هالاند كان مثل طرزان في الملعب. أخذ الوقت الكافي ليحدث الضرر وترك شعره ينساب في النهاية؛ بشعره المنُساب قليلًا كان أفضل".

وواصل مدافع آرسنال السابق "شخصيته قوية؛ هناك لاعبون جيدون بحاجة لإدارتهم والوصول لأفضل ما لديهم".