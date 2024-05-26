"أطفالي قتلوني" .. توني كروس يكشف سبب البكاء في مباراة توديع "سانتياجو برنابيو"

النجم الألماني حظي بوداع تاريخي في ملعب ريال مدريد

كشف النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن السبب الذي جعله يبكي في مباراة توديعه لملعب سانتياجو برنابيو، خلال مواجهة ريال بيتيس.

وودع كروس جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما اتخذ قراره باعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأكد كروس خلال تصريحات عبرة قناة ريال مدريد على أن أطفاله تسببوا في بكائه خلال توديعه للجماهير حيث قال: "كنت قويًا جدًا حتى رأيت أطفالي فقتلوني من البكاء".

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وأضاف: "الأمر ليس سهلًا ولا يمكنني إلا أن أقول شكرًا لريال مدريد، وزملائي وللجماهير، لقد شعرت دائمًا بأنني في بيتي خلال السنوات العشر التي قضيتها هنا".

وأنهى النجم الألماني تصريحاته قائلًا: "لا يمكنني أن أطلب المزيد من ريال مدريد، لقد كانت 10 سنوات لا تُنسى".