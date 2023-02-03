"أطراف النصر تقتل نفسية وشهية رونالدو"

رونالدو سجل هدفه الأول مع النصر لكن الأداء لم يكن جيدًا

قال هاشم سرور نجم النصر المعتزل أن أطراف الفريق الحالية لا تُساعد كريستيانو رونالدو للعب والتسجيل، مطالبًا المدرب رودي جارسيا بإيجاد حل لتلك المشكلة.

النصر تعاقد مع رونالدو في يناير الماضي وقد احتاج اللاعب 3 مباريات رسمية ليُسجل هدفه الأول بالقميص الأصفر وكان خلال مباراة مساء اليوم أمام الفتح في الدوري السعودي، حيث سجل من علامة الجزاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وخلال المباراة أبدى رونالدو غضبه من زميله عبد الرحمن غريب لعدم التمرير له وتفضيله خيار التسديد في إحدى الفرص، وقد وجد سرور تلك الهجمة فرصة لتوجيه نقد واضح لجناحي الفريق.

إذ كتب عبر تويتر "أطراف النصر إذا أحدهم شاف الباب أعطى نفسه أفضلية التسجيل حتى وإن كان هناك أفضل منه تمركزًا وهذه مشكلة ربما تقتل نفسية وشهية رونالدو أنصح جارسيا بإفهام الأطراف عن هذة المشكلة !".

يُشار إلى أن النصر وقع عقدًا مع النجم البرتغالي يمتد حتى صيف 2025، وقد قدرت المصادر الصحفية قيمة العقد الإجمالية ب500 مليون يورو.