"أضغط على زر: لا أهتم!".. هكذا رد إندريك على الانتقادات اللاذعة من جماهير ريال مدريد

البرازيلي في مرمى النيران

تعرض الكثير من لاعبي ريال مدريد لانتقادات لاذعة بعد الخسارة المدوية في دوري أبطال أوروبا من ليل الفرنسي بهدف نظيف.

وكان أحد أكثر من تعرضوا للانتقادات، البرازيلي إندريك، الذي بدأ المباراة بشكل أساسي على حساب الفرنسي كيليان مبابي الذي حل بديلًا في الشوط الثاني.

العديد من الجماهير تنتقد تصرفات إندريك في الثلث الأخير من الملعب، ما يمكن وصفه بالأنانية في كثير من الأحيان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إندريك نفسه رد على الانتقادات قائلًا: "كي أكون أمينًا، أنا لا أرى أي شيء، هذه هي كرة القدم، سوف تحرز هدفًا فيمتدحك الجميع، ولكن حين تخسر يلقونك إلى الأسفل".

وأردف في حديثه لشبكة "تي إن تي": "لقد حدث هذا معي لوقت طويل في بالميراس، تعلمت ألا أشاهد، أضغط على نفسي وأقول: (لا تهتم).. أضغط على زر فلا أكترث لشيء، أكترث فقط لنصائح مدربي وزملائي، هذا هو ما يهم، أما ما يأتي من خارج الملعب فلا أهتم به".