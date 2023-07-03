"6 أضعاف راتبه الحالي" .. نجم فلامنجو يرد على إغراءات الهلال وجيسوس

إغراءات هلالية ضخمة لنجم فلامنجو!

حسم أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة لقدم بنادي فلامنجو البرازيلي، قراره من عرض الهلال؛ لـ"ضمه" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال حسم صفقتين رسميتين - حتى الآن -، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

ووفقًا لصحيفة "globo"، مساء اليوم الإثنين، قدّم الزعيم الهلالي، عرضًا إلى المهاجم البرازيلي بيدرو، بـ"6 أضعاف" راتبه الحالي مع فلامنجو.

الصحيفة أعلنت رفض بيدرو "العرض"؛ على الرغم من الإغراء المالي الضخم، بالإضافة إلى تواجد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، على رأس القيادة الفنية للهلال؛ حيث سبق وأن عملا معًا في فلامنجو، في الفترة من يناير إلى يوليو 2020.

ومن ناحيته.. العملاق البرازيلي يتمسك ببقاء المهاجم البالغ من العمر 26 سنة، بين صفوفه، باعتباره أحد أهم عناصر الفريق الأول؛ على الرغم من أن بيعه سيعني الحصول على مكاسب مالية ضخمة؛ حسب ما ذكرته الصحيفة.

وكشفت عن أن الهلال لن ييأس، وسيحاول مرة أخرى مع اللاعب وفلامنجو؛ حيث سيقدم عرضًا جديدًا، خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن بيدرو، انضم إلى فلامنجو في يناير 2020، بطلب من جيسوس نفسه؛ حيث سجل منذ ذلك الوقت 92 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 188 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.