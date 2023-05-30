"أصبحت طبيبًا أم فاعل خير؟" .. المريسل يرد أخيرًا على الاتحاديين والسخرية متواصلة!

الإعلامي السعودي خسر تحديه مع جمهور الاتحاد

رد الإعلامي عبد العزيز المريسل أخيرًا على مطالبات جمهور الاتحاد له باعتزال الإعلام تنفيذًا لتحديه الذي أكد خلاله البعد عن العمل الإعلامي حال فوز العميد بلقب دوري روشن السعودي تحت قيادة الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي، وهو ما حدث بالفعل مساء السبت الماضي.

المريسل لم يتحدث عن كرة القدم أبدًا منذ فوز الاتحاد على الفيحاء 3-0 في المجمعة وحسمه للقب رسميًا، مكتفيًا بالتغريد عن أمور شخصية والأعمال الخيرية في السعودية.

الإعلامي النصراوي تعرض لحملة هجوم وسخرية لاذعة من جماهير الاتحاد والهلال على مدار الأيام القليلة الماضية، وقد رد أخيرًا على الجميع بقوله في تغريدة صباح اليوم "جميل أن يتناقل العالم ما كنت تقوله منذ عدة شهور. استمتعوا ، فالقادم أجمل".

الجمهور المنافس للنصر لم يصمت أبدًا وواصل سخريته من المريسل ومطالبته بالالتزام بتحديه مع الاتحاديين.

يُشار إلى أن المريسل جعل نفسه عدوًا للاتحاديين منذ الموسم الماضي بعد دعمه العلني للهلال في صراع الفريقين على اللقب وقوله أنه لعب دورًا مهمًا في تغيير مسار الدوري من جدة إلى الرياض، بجانب هجومه الدائم على مهاجم الفريق عبد الرزاق حمدالله.