أصوات قردة و"أبناء العاهرات" .. جمهور أتلتيكو مدريد وحادث عنصري جديد بسبب "فتاة" فينيسيوس

جمهور أتلتيكو مدريد يعود بحادث عنصري جديد في ديربي العاصمة الإسبانية..

يبدو أن الحوادث المتعلقة بالعنصرية أصبحت ملازمة لمباريات ديربي العاصمة الإسبانية، التي تجمع بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، والتي كان آخرها المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

أتلتيكو مدريد حقق الفوز على الفريق الملكي بنتيجة 3-1 في قمة الجولة السادسة من منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، ليتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث بعدما كان على الصدارة منذ بداية الموسم.

وجاءت مباراة الديربي التي أقيمت مساء الأحد لتسجل حادثة عنصرية مؤلمة جديدة، لم تفلت من أعين رابطة الدوري الإسباني.

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وحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن رابطة الدوري الإسباني أكدت بالفعل أنها ستبلغ لجنة مكافحة العنف بـ"الترهيب" المزعوم الذي قامت به مجموعة من أولتراس أتلتيكو مدريد ضد فتاة في الملعب كانت ترتدي قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ووقعت الأحداث قبل بداية الديربي مباشرة، وحسب محطة "Ser" الإذاعية الإسبانية فإن رابطة الدوري الإسباني لديها بالفعل الصور وتحاول التواصل بأسرة الضحية للوقوف على كافة تفاصيل الموقف.

وأشارت التقارير المختلفة إلى أن مجموعة من جماهير أتلتيكو مدريد قامت بترهيب فتاة سوداء ووالدتها لارتدائها قميص فينيسيوس جونيور، وكشفت "SER" إلى أن الفتاة ووالدتها تعرضا للتوبيخ بصيحات مثل: "المدريديستا، أبناء العاهرات".

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضًا إهانات عنصرية من قبل جماهير أتلتيكو ضد الفتاة ووالدتها، لأن العديد منهم أهانوهم عبر تقليد أصوات القردة.

وبخلاف ذلك، فقد جرت مباراة الديربي دون وقوع أي حوادث أخرى سواء خارج الملعب قبل بداية المباراة، أو أثناء اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميتروبوليتانو".