"أصلح للكبار والصغار!" .. نور الدين بن زكري يرد على تدريب الاتحاد

نور الدين بن زكري يثير الجدل..

رد الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود السعودي، على إمكانية تدريب عملاق جدة الاتحاد، في الفترة القادمة.

الاتحاد يتفاوض مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ من أجل فسخ عقده بـ"التراضي"، دون أن يضطر لدفع قيمة الشرط الجزائي "22 مليون يورو"، ومن ثم التعاقد مع مدرب جديد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

ابن زكري قال في تصريحات مع فضائية "الشارقة الرياضية": "من يقول إنني أصلح لقيادة نادي الاتحاد؛ فهو صادق في ذلك".

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وأشار المدير الفني الجزائري، إلى أنه يقود أي مشروع، حسب الإمكانيات المتوفرة؛ فعندما يتولى تدريب فريق كبير وبطل، يحصل معه على كل البطولات، مثلما فعل مع النادي المحلي وفاق سطيف.

وأضاف نور الدين بن زكري: "لكن.. لا تطلبوا مني عندما أتولى تدريب أندية متوسطة وصغيرة؛ مثل ضمك أو الأخدود أو الرائد، أن أحقق لقب الدوري معهم".

وشدد على أن هذه الأندية، هدفها الأول "البقاء" في مسابقة دوري المحترفين وعدم الهبوط؛ وهو الأمر الذي نجح فيه، مع جميع الفرق التي تولى قيادتها.

لذلك.. يرى ابن زكري، على أنه يصلح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، وقادر على تحقيق النجاحات معه، وإعادته إلى منصات التتويج.