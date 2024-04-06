"أصر على الكثافة" .. كلوب يكشف سر إحراجه لصحفي بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد!

واقعة أثارت الجدل وتسببت في هجوم على الألماني

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تفاصيل حوار الغاضب مع صحيفة دنماركية بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي.

ليفربول خرج من دور الثمانية من البطولة يوم 17 مارس الماضي، بالخسارة الدراماتيكية من يونايتد بنتيجة 4/3، وتصدر وقتها كلوب عناوين الصحف بسبب الطريقة المفاجئة التي أنهى بها حواره مع صحيفة "Viaplay" الدنماركية.

المدرب الألماني أبدى اعتراضه على عدد من الأسئلة حول إرهاق لاعبيه والجدول المزدحم من المراسل كريستيان فريدريكسن، لذلك قام بقطع المقابلة، وهو الأمر الذي تحدث عنه في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا، الأحد، بالدوري الإنجليزي.

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وقال كلوب:"تمنيت أن أكون خارج البلاد خلال هذه الواقعة، ولكني بقيت هنا، كنت على علم بما سيحدث وتوقعته، لم أكن غاضبًا بعد المباراة، نعم كان علينا الفوز، في أول 15 إلى 20 دقيقة يونايتد كانوا في قمة مستواهم ونجحوا في التسجيل، بعدها كنا الأكثر سيطرة ولعبنا بالصورة الأفضل لنا أمامهم منذ فترة طويلة".

وأضاف:"لقد كانت نهاية الفترة المكثفة من المباريات التي لعبناها، الوقت الإضافي تسبب في قتلنا، لذلك قلت بعد المباراة إنها المرة الأولى التي أرى الفريق يعاني فيها بهذه الطريقة".

وتابع:"الأمر كان مرهقًا على هذه المجموعة بالنظر إلى التغييرات التي اضطررنا القيام به واللاعبين العائدين من الإصابة، لم أكن غاضبًا، ولكن الصحفي ظل يسألني عن الكثافة والحدة في الأداء لذلك غضبت وأنهيت المقابلة".

جدير بالذكر أن ليفربول يلعب غدًا ضد يونايتد، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ70 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الثاني و3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.