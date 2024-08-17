"أصحاب نفوس مريضة" .. رؤوف خليف يرد على شائعات وفاته

شائعات انتشرت بقوة للأسف

خرج الإعلامي التونسي الشهير رؤوف خليف للرد على الشائعات التي خرجت مؤخراً بخصوص حالته الصحية.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعية في الساعات الماضية بعض الأنباء بخصوص تدهور حالة خليف الصحية ووفاته بسبب مضاعفات، الأنباء التي نفاها مباشرة محمد المنصوري، صديق خليف والمعد في قنوات بي إن سبورتس.

وعلق خليف عبر حسابه على "X" على تلك الشائعات وكتب قائلاً: "صباح الفل للناس الكل،

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مرة أخري أعزائي في كل مكان أكون مجبراً علي إنزال تكذيب شديد اللهجة لأصحاب النفوس المريضة اللتي نشرت خبر وفاتي مثلما سبق أن نشروا زيفاً وبهتاناً قبل شهور زعم مرضي، ولا يسلم الشرف الرفيع من الأذي".

وأضاف خليف: "وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلي الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم".

وكشف خليف مؤخراً مع منصة "المنتدى" أنه سيعمل في الموسم المقبل في قناة "MBC مصر" ضمن تعاونها مع شبكة السعودية الرياضية لتغطية الدوري السعودي.