"أصبح مجرد ظل لا يبتسم".. نجم برشلونة الأسبق يحلل مشكلة بيلينجهام مع ريال مدريد!

نجم النادي الملكي غارق في توقعات الموسم الماضي

يرى إيمانويل بيتي نجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة وآرسنال سابقًا أن الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام لم "يعد يستمتع بكرة القدم" كما كان في الموسم الماضي، على حد تعبيره.

وحلل بيتي مشكلة بيلينجهام هذا الموسم فيما قدمه الموسم الماضي من أداء استثنائي، باتت الجماهير تطالبه بإعادة تقديمه مرة أخرى ليحظى بنفس مكانته.

وقال بيتي لموقع "Jeffbet": "أعتقد أنه (بيلينجهام) يتعرض لضغط هائل، لأنه وضع توقعات بمستوى مرتفع للغاية في الموسم الماضي، والآن هو مجرد ظل لما فعله حينها".

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وأردف: "بيلينجهام كان مذهلًا في الموسم الماضي، كان يبتسم دائمًا، لكنني لا أراه يبتسم أبدًا الآن، هذه علامة على أنه ربما لا يستمتع بكرة القدم كما كان يفعل من قبل".

وفشل بيلينجهام هداف ريال مدريد الموسم الماضي في التوقيع على أي هدف حتى الآن مع النادي الملكي، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.