"أصبحت لا أشجع الهلال" .. آل الشيخ يكرر ما فعله مع الأهلي

آل الشيخ يعلن عن تركه تشجيع الهلال

كرر تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ما فعله سابقًا مع النادي الأهلي المصري، ولكن هذه المرة مع نادي الهلال السعودي.

Shahid

آل الشيخ نشر تصريحًا له خلال مناقشة مع الإعلامي محمد البكيري عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يعلن خلاله عن تركه تشجيع نادي الهلال، والتركيز فقط مع ألميريا.

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وكتب رئيس هيئة الترفيه: "والله إني هلالي، لكن لم يهاجمني أو يضايقني أحد مثل جمهور الهلال! وجمهور النصر 80% منهم يعاملوني ويتكلمون معي بأفضل كلام، حاجة غريبة! لذلك قررت أنا ألميريا ولا أريد صداع".

ويأتي موقف آل الشيخ، بعدما أعلن في وقت سابق، عن عدم تشجيع الأهلي المصري، والابتعاد عن الكرة المصرية نهائيًا، بعدما قامت جماهير القلعة الحمراء بالهجوم عليه أيضًا.

وكان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي المصري، قبل أن تحدث خلافات بينه وبين الإدارة الموجودة حاليًا برئاسة محمود الخطيب، ويعتذر عن الرئاسة الشرفية للنادي القاهري.

Shahid