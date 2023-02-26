أصاب نفسه بسبب الغضب .. الكشف عن سبب تأخر الدفع برافينيا ضد قادش!

النجم البرازيلي تسبب في الأذى لنفسه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب تأخر الدفع باللاعب البرازيلي رافينيا خلال مواجهة برشلونة الماضية في الدوري الإسباني أمام قادش.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن تأخر الدفع باللاعب كان بسبب وجود بعض الألم في الركبة عانى منه قبل المباراة بأيام.

وأوضحت الصحيفة أن سبب ذلك الألم جاء بعد أن ركل رافينيا الثلاجة في طريقه للخروج من مواجهة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الأوروبي.

وكان رافينيا قد سجل هدفًا وصنع آخر في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب كامب نو، قبل أن يتم تبديله.

جدير بالذكر أن رافينيا لم يدخل إلى ملعب مباراة برشلونة أمام قادش قبل الربع ساعة الأخيرة منها وهي المواجهة التي فاز فيها الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين.