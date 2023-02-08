أصابوه عمدًا .. مدرب بنزيما يُهاجم الطاقم الفني لمنتخب فرنسا!

بنزيما يتحمل تدريبات لا يقدر عليها رونالدو!

هاجم خافيير أتالايا المدرب الشخصي لكريم بنزيما نجم ريال مدريد، الطاقم الفني لمنتخب فرنسا، حيث اتهمهم بإجباره على التدرب بحمل زائد، مما جعله يتعرض للإصابة ويتم استبعاده بعد ذلك من قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم 2022.

وقال أتالايا في تصريحات لراديو "ماركا" الإسباني: "في المنتخب الفرنسي أخطئوا مع كريم حتى رئيس الاتحاد الفرنسي أدرك ذلك كما قال، لا يمكننا أن نضع لاعبًا عاد من الإصابة - وبعد رحلة استغرقت 8 ساعات - يتدرب بنسبة 100٪ في غرفة رفع الأثقال".

كما أشاد مدرب اللياقة البدنية الشخصي لبنزيما بقوة العمل المذهلة لديه قائلًا: "حتى كريستيانو رونالدو لم يستطع تحمل تدريب بنزيما".

وأكد مدرب رونالدو السابق أنباء مطمئنة عن حالة بنزيما المصاب حاليا قائلًا: "نحن هادئون مع بنزيما لأنها ليست إصابة خطيرة كريم يتحسن يومًا بعد يوم إنه في المنزل لا يفعل شيئًا ويذهب إلى صالة الألعاب الرياضية للتدرب، عقليته هي الحصول على الأفضل كل يوم".

يذكر أن بنزيما يعانى من إصابة أبعدته عن مواجهة ريال مدريد القادمة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.