مدرب نيولز أولد بويز يدافع عن ليونيل ميسي بعد التهديدات التي تعرض لها

لم تشفع قيادة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى لقبها الثالث في كأس العالم؛ فالتهديدات طالته هو وعائلته ما جعل مدرب فريق طفولته نيولز أولد بويز يعلق على ما حدث وإمكانية عودته للفريق.

وتعرض متجر "سوبر ماركت" تملكه عائلة أنتونيلا، زوجة لاعب باريس سان جيرمان، لهجوم وإطلاق أعيرة نارية وهو مغلق مع ترك رسالة لليو "ميسي نحن في انتظارك" ما اعتُبر إشارة لمنعه من العودة لفريق طفولته "نيولز أولد بويز" التي ترددت مع اقتراب نهاية عقده مع باريس بنهاية الموسم الحالي.

ورفعت جماهير أولد بويز لافتة لميسي كتبوا عليها "ليو: أنت قلب البلد الذي يُحبك. نيولز معك".

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أما مدرب الفريق جابريل هاينتسه فقد علق على ما حدث: "أشعر بالعار قليلًا للتحدث عن ميسي فهو الشخص الوحيد الذي يقرر ما إن كان سيعود أم لا. فلنمنح ميسي كل ما يخص النادي ولا نكذب عليه. لكن القرارات متروكة للجميع. لا أحد مُجبر على المجيء. اتركوا ميسي وشأنه. اتركوه يمنحنا البهجة ورؤيته سعيدًا أينما كان".

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وكان المدرب قد وصف ما تعرض له متجر عائلة زوجة ميسي بالجنون وبالأمر الخطير الذي قد يُبعد أي لاعب عن الانضمام للفريق.