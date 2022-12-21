"أشعر بالخجل مما يحدث" .. احتفالات المغرب تثير حسرة جماهير الأرجنتين

قضت مدينتا الرباط وبوينس آيرس ليلة تاريخية بالأمس، بعد عودة المنتخبين من الدوحة

ليلة حافلة بالأمس عاشها الجمهور الأرجنتيني والمغربي مع عودة بعثة كلا المنتخبين من العاصمة القطرية "الدوحة"، لكن هناك حالة غضب من قبل جماهير التانجو.

التانجو توج بطلًا لكأس العالم قطر 2022 بعد التفوق على المنتخب الفرنسي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، فيما احتل أسود الأطلس المركز الرابع في المونديال لأول مرة في تاريخ العرب بعد خسارة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام كرواتيا بنتيجة 2-1.

احتفالات كبيرة وحافلات مكشوفة للاعبين جابت شوارع مدينة الرباط المغربية ومدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، لكن شتان بين الاحتفالين، ففي الوقت الذي سيطر النظام والرقي على احتفالات المغاربة، حتى وصولهم للقصر الملكي، للتكريم من قبل الملك محمد السادس، سيطرت الفوضى على الاحتفالات الأرجنتينية وسط حضور الجماهير بكثافة في الميادين، للتعبير عن فرحتهم بحصد اللقب العالمي بعد غياب 36 عامًا، حتى وصل الأمر لاستدعاء طائرات مروحية، لإنقاذ حافلة اللاعبين، بعدما علقت بين أكثر من خمسة ملايين مشجعًا، واستحالت عملية استكمال السير على الأرض.

وأعرب الجمهور الأرجنتيني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن غضبه من مسؤولي بلاده، لعدم السيطرة على الموقف، واعتبر بعضهم ما وقع أثناء الاحتفال شيئًا يدعو للخجل من كونه أرجنتينيًا، في حين نجحت بلد آخر في إقامة احتفال أسطوري راقٍ.

يذكر أن الأرجنتين توجت مرتين من قبل عام 2022 بكأس العالم؛ عامي 1978 و1986.