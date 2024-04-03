"أشعر بالخوف" .. فان دايك يتحدث عن ليلة رحيل كلوب ويوجه رسالة لمدرب ليفربول الجديد

"لا أحب أن أقول وداعًا"

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أنه يواجه صعوبة في مواجهة فكرة رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن الآنفيلد بنهاية الموسم الجاري.

وكان يورجن كلوب، قد أعلن قبل فترة أن الموسم الحالي هو الأخير له داخل ليفربول، وسيحصل على راحة بعدها، ومن ثم بدأت إدارة الريدز في البحث عن مدرب جديد لاستكمال المشروع.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة "ITV News": "أنا شخص عاطفي للغاية ولا أحب أن أقول وداعًا، كوني القائد الآن أيضًا، وكما قلت في ذلك اليوم سأشعر بالخوف، لكن حتى هذا اليوم سنقاتل وسنضع كل تركيزنا على اللقب لنكون إيجابيين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: " نعلم أن نهاية الموسم ستكون عاطفية، لكن يمكننا أن نجعلها عاطفية بطريقة جيدة من خلال الفوز بالبطولتين المتبقيتين، سيكون هناك الكثير من التغييرات، وسيغادر المزيد من الموظفين، سيكون يومًا صعبًا لأنه ربما سأضطر إلى التحدث قليلًا".

وتطرق فان دايك للحديث حول المدرب الجديد لليفربول، قائلًا: "إذا كانت هناك أي أسئلة أو أي شيء يرغب في أن أنصحه به، فسوف أفعل ذلك بالتأكيد، أي مدرب جديد يريد أن يفعل الأشياء بطريقته الخاصة، وما يعتقد أنه مهم للفريق وأنا متأكد من أن المدرب المستقبلي سيكون لديه هذا الشعور بالتأكيد".

وختم فان ديك بأنه سيعمل على رعاية نجوم ليفربول الشباب "أطفال كلوب"، قائلًا: "سأساعدهم على التعامل مع الأمر بروية، لكن من الواضح أنهم يرغبون في القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، لكنها مجرد بداية، وسيواصلون التطور، سيكون هناك الكثير من العقبات على طول الطريق وأتأكد من أنهم يعرفون ذلك".