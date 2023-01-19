أشرف حكيمي: جمهور السعودية زاد من متعتنا في كأس موسم الرياض

نجم باريس سان جيرمان يشيد بأجواء كأس موسم الرياض وتفاعل الجمهور السعودي مع اللقاء

Shahid

أعرب المغربي أشرف حكيمي؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بالأجواء في ودية كأس موسم الرياض، مشيدًا بالجماهير السعودية.

الفريق الباريسي توج بطلًا لكأس موسم الرياض، بعد الفوز أمام نجوم الهلال والنصر، بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد الملك فهد الدولي.

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وقال حكيمي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "نحن سعداء جدًا، والشكر لكل الجمهور هنا، هم من جعلوا المباراة ممتعة، اللقاء كان ممتعًا جدًا لنا ولكل الجمهور في الملعب ومن تابع من خلف الشاشات".

وأضاف: "شعرنا بسعادة كبيرة هنا، وسعداء أكثر بالمردود الذي قدمناه في الملعب، وعلينا الاستمرار في العطاء، لذلك سنعود لباريس ونستعد من الآن لمواجهة بايس دي كاسل المقبلة في دور الـ32، لأن التتويج بكأس فرنسا هو هدفنا".

يذكر أن كأس موسم الرياض شهد مواجهة خاصة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ سجل الأول هدفًا للفريق الفرنسي، والثاني هدفين للفريق السعودي.

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