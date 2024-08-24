النجم الفرنسي كان من أشد المقربين للمدافع المغربي

قرر أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، تجاهل الحديث بأي شكل من الأشكال عن زميله السابق كيليان مبابي، بعد رحيله إلى ريال مدريد هذا الصيف.

مبابي كان يعتبر أحد الأصدقاء المقربين للنجم المغربي خلال رحلته في حديقة الأمراء، ولكنه قرر خوض تجربة مختلفة في سانتياجو برنابيو بعد انتهاء عقده مع العملاق الفرنسي.

حكيمي تحدث للصحفيين بعد فوز باريس الساحق على مونبلييه 6/0، أمس، الجمعة، بالجولة الثانية للدوري الفرنسي، وقال عن أوضاع فريقه:"هناك العديد من اللاعبين الجدد بالفريق، الأجواء جيدة جدًا بيننا، نحاول الاستمتاع بأكبر قدر ممكن".

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وعندما سُئل عن مبابي قال حكيمي للصحفي صاحب السؤال:"أنت تبحث عن الجدل".

يذكر أن حكيمي شارك في المباراة كأساسي، ونجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في شباك مونبلييه، كما صنع الهدف السادس، ليقود باريس لاحتلال صدارة الدوري المحلي برصيد 6 نقاط من مباراتين.