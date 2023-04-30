أشباح باريس أمام لوريان .. مبابي دون لعب نظيف وميسي يفكر في برشلونة!

خسارة جديدة لباريس!

تعرض باريس سان جيرمان للخسارة أمام نظيره لوريان في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برينس.

الخسارة جاءت بمشاركة الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي خصما نهائي كأس العالم، لكن كلاهما لم يستطع أن ينقذ فريقه من الهزيمة السادسة في الدوري.

مبابي لا يعرف اللعب النظيف!

هدف باريس سان جيرمان الوحيد في تلك المباراة جاء من كرة مثيرة للجدل، بعد أن استلم مبابي الكرة ودخل بها إلى منطقة الجزاء وسقط وطالب بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم رفض ذلك وأطلق صافرته وأشار باستمرار اللعب.

لكن حارس لوريان اعتقد في حصول فريقه على خطأ بعد سماع صافرة الحكم، وأنزل الكرة على الأرض ليستغل مبابي الموقف ويسددها في المرمى وتبدأ اعتراضات نجوم الفريق الضيف على الموقف بأكمله.

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شبح ليونيل ميسي

في تلك المباراة أيضًا لم يكن ليونيل ميسي في أفضل أحواله بالرغم من محاولاته من أجل تعديل النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

ميسي لم يسدد أي كرة على المرمى وبالكاد أكمل ثلاث مروغات من أصل ست محاولات وفقد الكرة 16 مرة كما لم يحصل على أي تدخل هوائي ناجح، كأنه لم يأت للمباراة من الأساس ويفكر في تفاصيل عودته لبرشلونة.

لكن للثنائي ميسي ومبابي في النهاية عذره، ففريقه لعب ناقص العدد في وقت مبكر من المباراة بعد طرد أشرف حكيمي عقب البداية بـ 20 دقيقة فقط.

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ماذا قدم ليونيل ميسي أمام لوريان؟