أسيست ومساهمة في هدف .. محمد صلاح يواصل التألق ويقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد

صلاح يُمتع في مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول

تألق النجم المصري محمد صلاح وقاد فريقه ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد.

وساهم صلاح في تسجيل هدفين خلال مواجهة مانشستر يونايتد الودية، بعد أن قدم مستوى مذهل ساعد به زملائه في تحقيق الانتصار الودي.

وقام النجم المصري بصناعة الهدف الثاني لفريق ليفربول، بعد مراوغة مدافعي مانشستر يونايتد، ليمرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، ويسددها كورتيس جونز في المرمى بالدقيقة 36.

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وساهم صلاح في الهدف الثالث الذي سجله تسيميكاس بالدقيقة 61، بعد أن قام بتمرير الكرة بشكل مميز إلى كونور برادلي الذي أرسل عرضية سددها زميله ديوجو جوتا ليتصدى لها أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد، ويُكملها تسيميكاس في المرمى.

وقام المدرب آرني سلوت بتغيير صلاح بالدقيقة 65 من عمر المباراة، حيث شارك بدلًا منه بين دواك، ليحصل النجم المصري على إشادة مدربه والجميع بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه.

وحصل صلاح على تقييم 7 من موقع "سوفا سكور"، حيث صنع هدف وقدم تمريرة مفتاحية واحدة، وسدد الكرة مرة واحدة وتصدى لها دفاع اليونايتد، ودقة تمريراته هي 76%، ولمس الكرة 28 مرة، وصنع فرصة واحدة محققة للتهديف.

وبذلك يواصل محمد صلاح التوهج والتألق تحت قيادة مدربه الجديد سلوت، وذلك خلال جولة ليفربول في الولايات المتحدة، حيث نجح في صناعة هدف في أول مباراة، وسجل هدف في ثاني مواجهة، وصنع هدف في اللقاء الثالث.