أسوأ بداية ممكنة .. جناح نيوكاسل الجديد مهدد بالسجن 6 أشهر!

صفقة كلفت النادي 45.60 مليون يورو في يناير

قرر الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون بداية مسيرته مع نيوكاسل يونايتد بأسوأ صورة ممكنة، بعدما تورط في قضية قد تُدخله السجن.

جناح إيفرتون السابق تصدر عناوين الصحف خلال فترة الميركاتو الشتوي، بعد رحيله عن التوفيز وانتقاله لنيوكاسل مقابل 45.60 مليون يورو.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن اللاعب أصبح مهددًا بالسجن لـ6 أشهر بسبب قيادته لسيارته التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه استرليني بعد يومين من حظره تمامًا من القيادة.

وأشارت إلى أن الشرطة سبق أن أصدرت قرارًا بعدم أهلية اللاعب للقيادة لمدة 6 أشهر، لفشله في الكشف عن التفاصيل الخاصة بسائق سيارته، ولكنه تحدى هذا القرار بالقيادة مرة أخرى بعدها بـ48 ساعة فقط.

يذكر أن جوردون برز مؤخرًا كأحد أهم المواهب في الدوري الإنجليزي، حيث سبق أن حاول تشيلسي التعاقد معه الصيف الماضي، لكنه استمر في إيفرتون ليرحل في يناير إلى نيوكاسل.